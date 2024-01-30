Ростех сообщил, что строящиеся корабли ВМФ РФ уже вооружают морскими "Панцирями-МЕ"

Также новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс поставляют и на модернизируемые корабли

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новейший морской зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") уже поставляется на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации.

"Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в полном объеме выполняет контракты Минобороны РФ по поставке комплекса "Панцирь-МЕ" как на вновь строящиеся, так и на модернизируемые корабли ВМФ РФ", - сказали в Ростехе.

"Панцирь-МЕ" - корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Этот комплекс может быть установлен на большинстве российских кораблей и подходит для оснащения кораблей постройки других стран. Он обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого применения.

Комплекс разработан специалистами АО "Конструкторское бюро приборостроения" и является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления.