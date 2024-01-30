В России запатентовали устройство для борьбы с миниатюрными БПЛА

Оно выполнено в виде многоствольной пусковой пиротехнической установки, состоящей из стволов, с возможностью размещения ракет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Тверской государственный технический университет запатентовал устройство для борьбы с миниатюрными беспилотными летательными аппаратами, следует из описания к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Полезная модель относится к средствам противовоздушной обороны (ПВО), в частности, к комплексам борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), в частности, с низколетящими маловысотными и низкоскоростными аппаратами легкого класса", - говорится в документе.

Устройство выполнено в виде многоствольной пусковой пиротехнической установки, состоящей из стволов, с возможностью размещения ракет, уточняется в реферате к изобретению.

"Многоствольная пусковая пиротехническая установка выполнена в виде пиротехнического ракетного блока <…> с возможностью включения набора ракет, при этом многоствольная пусковая пиротехническая установка установлена на поворотно-наклонном столе, на котором размещена система поджига фитилей. <…> Поворотно-наклонный стол снабжен, по крайней мере, двумя выдвижными штангами, закрепленными на его наклонной платформе. На концах выдвижных штанг зафиксированы дополнительные блоки высотного уровня поражения миниатюрных беспилотных аппаратов", - добавляется в документе.

Техническим результатом, по словам авторов, является повышение эффективности работы устройства. Патентообладателем указан Тверской государственный технический университет.