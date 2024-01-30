МО РФ сообщило о взятии 155-й бригадой ТОФ опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

В ходе штурма морпехи уничтожили до десяти украинских военнослужащих, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Штурмовые группы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватили один из ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые группы морской пехоты Тихоокеанского флота выдвинулись на технике в сторону укрепленных позиций противника в лесополосе, на подступах к которым завязался ожесточенный бой. Морпехи атаковали врага одновременно по нескольким направлениям и в ходе боя заняли один из ключевых опорных пунктов обороны противника, что позволило российским военнослужащим улучшить свое положение и закрепиться на преобладающей высоте", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что действия штурмовых групп с воздуха координировали расчеты беспилотников. В ходе штурма морпехи уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ.