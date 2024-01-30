Боец РФ сообщил о значительном продвижении российских сил под Угледаром за два месяца

По словам командира расчета ТОС 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим, в последнее время активность артиллерии ВСУ значительно снизилась

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Российские войска под Угледаром за два месяца существенно продвинулись вперед благодаря в том числе совместной работе расчетов огнеметных систем "Солнцепек", рассказал ТАСС командир расчета ТОС 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим.

"Я уже говорил, что последние пару месяцев особенно ощутимо продвижение, далеко вперед продвинулись. Плотная взаимная работа. Сначала мы отрабатываем, затем ребята заходят в уже "подготовленные" нами опорники", - сказал боец.

По словам командира, из соображений безопасности расчеты огнеметов находятся на позиции не менее 3,5 минуты. За это время бойцы успевают отработать по целям и покинуть точку, с которой вели огонь. Маневренность и высокая проходимость огнеметной системы позволяет максимально сократить время пребывания расчета на огневой точке. "Это важно для того, чтобы не засек дрон противника", - уточнил Ефим. Он подчеркнул, что активность артиллерии Вооруженных сил Украины значительно снизилась. Между тем количество беспилотников по-прежнему высокое.