МО РФ: экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Как уточнили в ведомстве, координаты для нанесения поражения были получены от передовых авиационных наводчиков и разведывательных дронов группировки Центрального военного округа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Вертолеты ВКС России, действующие в интересах группировки войск "Центр", уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Получив координаты целей, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 совершили перелет в район нанесения удара. Двигаясь на предельно малой высоте, вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, координаты для нанесения огневого поражения были получены от группы передовых авиационных наводчиков, находящихся на линии боевого соприкосновения, и разведывательных дронов группировки Центрального военного округа. После успешного выполнения задачи вся группа вернулась на аэродром базирования.