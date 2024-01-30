МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Потери ВСУ превысили 140 военных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки на купянском направлении, общие потери противника превысили 140 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, противник потерял свыше 140 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.