МО РФ сообщило об уничтожении на южнодонецком направлении до 60 военных ВСУ

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и орудие Д-30

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 6 единиц техники, включая 2 британские гаубицы FH-70, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании и орудие Д-30", - сообщили в ведомстве.