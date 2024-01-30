30 января, 10:10,
обновлено 30 января, 10:22
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о поражении склада горючего ВСУ

По данным ведомства, ВС РФ также поразили станцию ЗРК IRIS-T

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за минувшие сутки поразили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T и живую силу противника в 112 районах.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сообщении. 

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