Минобороны России сообщило о поражении склада горючего ВСУ

По данным ведомства, ВС РФ также поразили станцию ЗРК IRIS-T

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за минувшие сутки поразили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T и живую силу противника в 112 районах.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сообщении.