МО РФ сообщило о поражении бригады нацгвардии Украины в Запорожской области

Потери ВСУ составили до 40 военных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады нацгвардии Украины в районе Работина Запорожской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 40 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.