Производитель "Калибров" и "Искандеров" нарастил мощности из-за роста гособоронзаказа

Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования на предприятии концерна "Алмаз Антей"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральный директор ОКБ "Новатор", которое занимается производством ракет "Калибр" и "Искандер", сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу о расширении мощностей предприятия и росте государственного оборонного заказа на эту продукцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На предприятии концерна "Алмаз Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер". Генеральный директор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру обороны РФ, что, несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме", - сообщили там.

По словам директора, результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.