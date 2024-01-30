Т-90М Западной группировки ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Как сообщили в Минобороны РФ, выполнив боевую задачу, экипаж танка спешно покинул огневую позицию

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Танкисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Огонь велся управляемым боеприпасом. Координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выполнив боевую задачу, экипаж танка спешно покинул огневую позицию.

"Задача была обычная. Мы дежурили в укрытии, ждали подтверждения цели. "Птичники" вызвали нас, сказали, что замечена ротация наблюдателей в нашей зоне ответственности. Выскочили. По рельефу местности наблюдательный пункт скрывался от нас. Обычными снарядами мы бы разбирали его долго. А так, один снаряд - одна цель. С задачей наш "Прорыв" справился на "ура", - сказал командир танка с позывным Тигр, его цитирует МО РФ.