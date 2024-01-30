В дивизии им. Дзержинского стартовал курс подготовки операторов БПЛА

Специалисты со всех округов войск национальной гвардии прибыли для прохождения обучения, сообщили в пресс-службе Росгвардии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Росгвардия запустила курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов на базе дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В центре подготовки личного состава отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ начались занятия на вновь введенном курсе подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и технических средств противодействия робототехническим комплексам. Открытию направления подготовки предшествовала совместная работа с главным управлением подготовки войск Росгвардии по разработке программ обучения и созданию учебно-материальной базы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для прохождения профессионального обучения в дивизию прибыли специалисты со всех округов войск национальной гвардии. "Программа обучения специального курса включает в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах, обслуживание беспилотников. Кроме того, операторы отрабатывают навыки на практике. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, участников СВО. Особое внимание уделяется приобретению навыков пилотирования на малых высотах, умению запоминать элементы местности с экрана, точно передавать координаты места нахождения на командный пункт", - заключили в Росгвардии.