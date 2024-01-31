МО РФ сообщило о подвиге мичмана, который вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела

Профессиональные действия Максима Бабенко позволили избежать детонации боекомплекта, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге мичмана Максима Бабенко, который вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела ВСУ.

"В ходе специальной военной операции мичман Максим Бабенко выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником. Украинские боевики в своем стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал мичман Бабенко, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов. Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Максим своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что грамотные и профессиональные действия Бабенко позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

Также в военном ведомстве рассказали о рядовом Виталии Ващенко, который в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований украинских боевиков в заданном районе.

"Продвигаясь по маршруту, Виталий со своими сослуживцами обнаружили группу боевиков, готовивших засаду на пути предстоящего следования колонны российских подразделений. Несмотря на превосходящие силы противника группа, вступила в бой. Заняв выгодную огневую позицию, Виталий одним из первых внезапно атаковал боевиков, уничтожив вражеского гранатометчика. Далее, меняя позиции, рядовой Ващенко скрытно обошел противника с фланга и прицельным огнем поразил часть боевиков. Застигнутый врасплох противник не сумел перестроиться в боевой порядок для отражения атаки и, понеся потери, был вынужден оставить позиции и отступить", - отметили в Минобороны РФ.