Российские гранатометчики сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли передвижение противника, доразведали цели и накрыли их огнем, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" Западной группировки Вооруженных сил России сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава на позициях. Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли их передвижение и доразведали цели. В кратчайшие сроки расчеты 30-мм АГС-17 "Пламя" прибыли на огневые позиции и точным попаданием накрыли выявленные цели на дальности около 1,5 км", - говорится в сообщении.

По словам наводчика расчета с позывным Лис, огонь российских гранатометчиков корректируется при помощи БПЛА. "Даются два-три выстрела осколочного гранатометного в сторону противника, идет корректировка, и уже отрабатываем полностью участок", - сказал он.

Лис также рассказал, как ранее помог пресечь атаку ВСУ. "Заметил небольшую группу противника. Передал информацию в штаб. Дали команду отработать с АГС. Отработали хорошо, в штатном режиме. Тем самым пресекли удар по нашим позициям", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что его расчет ранее также уничтожал бойцов элитных подразделений ВСУ.