Десантники РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра

В Минобороны России сообщили, что с этой территории противник вел наблюдение, запускал разведывательные дроны, а также корректировал наведение артиллерии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские десантники уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и два наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведывательные подразделения российских десантников ходе ведения воздушной разведки правого берега Днепра обнаружили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА ВСУ, откуда велось наблюдение за нашим берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, а также велась корректировка их работы и наведение вражеской артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - отметили в ведомстве.