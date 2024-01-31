Минобороны РФ сообщило о поражении "Ланцетом" самоходки ВСУ на купянском направлении

ТАСС, 31 января. Военнослужащие группы специального назначения Западной группировки войск на купянском направлении при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) противника иностранного производства. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"Группа специального назначения Западной группировки войск уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ иностранного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огневая позиция 155-мм самоходной установки была засечена станцией звукометрической разведки. "Группа беспилотников с барражирующими боеприпасами работала в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Получили задачу в определенном квадрате доразведать цель. Приняли решение сразу лететь "Ланцетом". Когда обнаружили орудие, оно уже приступило к противогневому маневру. Но с первой же попытки мы влетели в борт, началась детонация", - рассказал старший разведчик с позывным Туман, его слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что экипаж САУ пытался эвакуироваться, однако так и не успел этого сделать.