Минобороны РФ сообщило о захвате десантниками опорного пункта ВСУ под Артемовском

После занятия опорника штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ивановские десантники захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска и закрепились в точке, улучшив положение российских подразделений по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На артемовском направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", - заявили в ведомстве.

В Минобороны России отметили, что в ходе воздушной разведки десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. "После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, после занятия опорного пункта ВСУ штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.