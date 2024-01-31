МО РФ сообщило о пресечении 11 попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении

Потери противника составили до 60 военнослужащих, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" в течение суток пресекли 11 попыток ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию живой силы на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток пресечены 11 попыток ВСУ усилить свои передовые позиции и провести ротацию боевиков в районе населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное и Приютное. Потери противника составили до 60 военнослужащих, танк, два автомобиля, две буксируемые гаубицы FH70 производства Великобритании и одна гаубица Д-30", - сказал Гордеев.

Он также сообщил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Новомихайловки и Антоновки.