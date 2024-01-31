МО РФ сообщило о поражении Ка-52 опорного пункта ВСУ на купянском направлении

В состав ударной группы входили также вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Экипаж ударно-штурмового вертолета Ка-52 уничтожил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены службой разведки. По докладу разведки цели были успешно поражена", - говорится в сообщении.

Как сказали в оборонном ведомстве, в состав ударной группы входили также вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия. Для того, чтобы обойти средства ПВО противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.