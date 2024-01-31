31 января, 02:04
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении "Мстой-Б" командного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

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За проявленную отвагу и слаженные действия военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военнослужащие гаубичной артиллерийской батареи "Мста-Б" гвардейского самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командно-наблюдательный пункт и позиционный район размещения украинской самоходной артиллерийской установки в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

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"В ходе контрбатарейной борьбы, артиллерийские разведчики засекли "выход" от выстрела тяжелой артиллерии украинских националистов. Получив координаты на пункте управления артиллерии, командование полка навело 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б" на указанный квадрат. Серией выстрелов район размещения был поражен и уничтожен. Артиллеристы рассказали, что в течение длительного периода охотились за этой установкой, которая вела огонь не только по позициям российских войск, но и хаотично обстреливала мирные населенные пункты. Слаженные действия, мастерство расчетов и устойчивая связь позволили вычислить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку и командно-наблюдательный пункт украинских войск", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за проявленную отвагу и слаженные действия военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам. 

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