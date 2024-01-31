МО РФ: российский военный из ПТРК уничтожил танк Leopard во время контрнаступления ВСУ

Артур Золотарев награжден медалью Жукова и знаком отличия ордена Святого Георгия "Георгиевский крест" IV степени, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заместитель командира расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Артур Золотарев точным выстрелом уничтожил немецкий танк Leopard во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артур Золотарев во время контрнаступления ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области точным выстрелом из ПТРК уничтожил немецкий танк Leopard.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Артур Золотарев награжден медалью Жукова и знаком отличия ордена Святого Георгия "Георгиевский крест" IV степени", - говорится в сообщении.

По словам Золотарева, ему удалось уничтожить бронетехнику противника благодаря быстрой и слаженной работе. "Среагировали очень быстро, танк выехал очень быстро, хотел отработать по нашим позициям, но мы точно и качественно выскочили, поставили установку, отработали. Эмоции, всплеск адреналина, и одновременно надо было качественно выполнить задачу, чтобы Leopard не отработал по мне и по моим товарищам", - рассказал боец.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что в начале СВО военнослужащий выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения. "Принимал участие в освобождении населенных пунктов на угледарском направлении специальной военной операции. За успешные действия в составе штурмового подразделения награжден медалью Жукова", - заявили в Минобороны России.

Как отметили в министерстве, военнослужащий проходит службу в рядах Вооруженных сил РФ с 2017 года. Золотарев принимает участие в спецоперации с ее начала.