МО РФ: первая партия комплекса "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе производства

Гендиректор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов также доложил главе российского военного ведомства Сергею Шойгу, что объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем производства самоходных артиллерийских установок вырос в шесть раз по сравнению с 2022 годом, на завершающем этапе производства находится первая партия новейшего комплекса "Коалиция-СВ". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз. Олег Емельянов доложил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция-СВ", - сообщили в российском военном ведомстве.