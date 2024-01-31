Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ по производству и ремонту артиллерийских систем

В ходе инспекции глава Минобороны РФ уточнил планы Уральского завода транспортного машиностроения на ближайшие месяцы работы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в Екатеринбурге выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция-СВ", - сообщили в ведомстве.

В МО РФ добавили, что в ходе инспекции Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть еще мощности для увеличения производства. "Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал Сергей Шойгу.