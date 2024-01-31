Минобороны подпишет долгосрочный контракт на новейшие гаубицы "Коалиция-СВ"

Необходимо ускорить испытания и скорее начать серийное производство, заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе инспекции "Уралтрансмаша" в Екатеринбурге

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минобороны России подпишет долгосрочный контракт на новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ". Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе инспекции "Уралтрансмаша" в Екатеринбурге, где приступили к выпуску новых гаубиц.

Шойгу отметил, что сейчас крайне востребованы новые САУ. По его словам, необходимо ускорить испытания и скорее начать серийное производство.

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", - приводят в ведомстве слова Шойгу.

Министр обороны РФ по итогам работы на "Уралтрансмаше" отметил, что "изменения произошли серьезные, кардинальные, появилось много нового оборудования". "Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства", - сказал он.

Минобороны России в феврале получит первые шесть САУ "Коалиция-СВ". "Отдельно - это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин", - приводят в ведомстве слова министра.