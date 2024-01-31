Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" вошла в состав ВМФ

Торжественная церемония поднятия флага состоялась на "Адмиралтейских верфях"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Большая дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" официально принята в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Торжественная церемония поднятия флага состоялась на "Адмиралтейских верфях" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" прошла торжественная церемония подъема военно-морского флага на первой серийной подводной лодке проекта 677 "Кронштадт". "С подъемом флага подводная лодка официально вошла в состав ВМФ. В соответствии с оглашенным на церемонии приказом главнокомандующего ВМФ Николая Евменова корабль зачислен в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Сегодня праздничный для ВМФ день - мы принимаем лодку нового поколения, которая основана на новых физических принципах, которая несет грозное оружие. Неслучайно она носит гордое имя "Кронштадт" - эта лодка войдет в состав бригады Северного флота", - сказал на церемонии главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Он также отметил, что лодка показала на ходовых испытаниях все свои лучшие качества, которые заложили в нее конструкторы - скрытность, маневренность, а также надежность.

Как указали в МО РФ, в мероприятии также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, командующий Северным флотом (СФ) Александр Моисеев, представители Главного командования ВМФ и СФ, руководства ОСК и завода, а также Кронштадтского района города Санкт-Петербурга.

Вручая командиру корабля главный символ военных моряков - военно-морской флаг - Главком ВМФ повторил наказ Петра Великого: "Ни при каких обстоятельствах не спускать флага перед неприятелем".

О подлодке "Кронштадт"

"Кронштадт" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводные лодки этого проекта относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Подлодки проекта 677 "Лада" вооружены, в частности, ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек.