По данным ведомства, противник потерял за сутки до 115 военных

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 115 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

Как отметили в военном ведомстве РФ, противник потерял на этом направлении за сутки до 115 военных, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.