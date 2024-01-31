ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении

ВСУ потеряли до 310 человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 310 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. <…> Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что Вооруженные силы РФ поразили живую силу и технику противника в районе Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского в ДНР.