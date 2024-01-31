ВС РФ за сутки отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что противник потерял до 80 военных

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отбили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 80 военных и 6 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США", - сообщили в ведомстве.