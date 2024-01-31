Росгвардейцы за месяц обнаружили в Запорожье и Херсонской области более 175 кг взрывчатки

Сотрудники ведомства также нашли более 1,4 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе Росгвардии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской и Херсонской областях за месяц более 175 кг взрывчатых веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Группы разведки и разминирования войск национальной гвардии РФ ежедневно проводят инженерную разведку в зоне СВО. В частности, за прошедший месяц в Запорожской и Херсонской областях военнослужащие и сотрудники ведомства обнаружили более 1,4 тыс. взрывоопасных предметов и свыше 175 кг взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все находки обезврежены или уничтожены безопасным способом.