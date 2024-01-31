31 января, 13:17,
обновлено 31 января, 13:32
Военная операция на Украине

МО РФ: ОАЭ оказали посредническую помощь при возвращении из плена российских военных

В ведомстве ранее сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 195 российских военнослужащих

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оказали посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении из плена российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы ровно 195 военнопленных Вооруженных сил Украины. 

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