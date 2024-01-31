Обмен пленными с Украиной и конфискация имущества за фейки об армии. Главное за 31 января

Обмен военнопленными с Украиной

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле "195 на 195". Возвращенных российских военных доставят в Москву самолетами ВКС для реабилитации и лечения. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщили в ведомстве.

Закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина подчеркнула, что это не вид наказания, а мера уголовно-правового характера. Изъятию будет подлежать только то имущество, которое находится во взаимосвязи с преступлением и направлено на его финансирование.

Результаты расследования крушения Ил-76

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot с подконтрольной Украине территории. По словам президента, это точно установлено экспертизой. Россия настаивает на проведении международного расследования по катастрофе в Белгородской области. Путин обратился с просьбой прислать экспертов для оценки вещественных доказательств, так как, по его словам, "желающих из международных организаций нет".

Присоединение банков к пилотному проекту по цифровому рублю

В Центробанке сообщили, что еще 17 кредитных организаций подключатся к пилотному проекту по цифровому рублю. Среди них - Сбербанк, "Тинькофф банк", РСХБ и Экспобанк, они уже подписали договор о присоединении к платформе и теперь настраивают свои системы. В тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие уже 13 банков, почти 30 торговых и сервисных компаний и около 600 граждан.

Приговор экс-президенту Внешпромбанка

Суд приговорил экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус к 13 годам колонии за присвоение 156 млрд рублей. Бывшему первому вице-президенту банка Али Аджину назначили 9 лет колонии, экс-начальнику отдела кредитования Марине Клюевой - 4,5 года. С Маркус и других фигурантов дела также взыскали 130 млрд рублей.