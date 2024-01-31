МО РФ сообщило об уничтожении 17 украинских ракет над Черным морем

Средства противовоздушной обороны поразили еще три над Крымским полуостровом, добавили в ведомстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских авиационных управляемых ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"31 января текущего года около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - отметили там.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отразили массированную атаку на город, сбито более шести ракет, пострадавших нет.