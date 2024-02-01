МО РФ сообщило об ударах минометчиками по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении

В Минобороны России отметили, что расчеты ведут огонь в любое время суток, уничтожая вновь выявленные цели украинских военных на передовой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минометчики ВС РФ группировки войск "Восток" нанесли удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минометчики ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении <...>. Расчеты 100 мм минометов "Сани" подразделений артиллерии группировки войск "Восток" с высокой точностью поражают живую силу и бронетехнику, а также оборонительные укрепления на позициях ВСУ", - говорится в сообщении.

Расчеты ведут огонь в любое время суток, уничтожая вновь выявленные цели ВСУ на передовой. По словам старшего наводчика миномета с позывным Илай, главным фактором эффективности боевой работы является скорость, а добиться ее возможно только при высокой слаженности расчета. "Нам дается пять минут, чтобы отстрелять шесть снарядов и свернуться. Очень сильно влияет на стрельбу слаженность расчета. Плюсы миномета - он очень точный, самое точное оружие в артиллерии", - рассказал боец.

Минометы предназначены для поражения живой силы и легкобронированной техники противника, но также хорошо справляются с уничтожением укрытий и блиндажей националистов.

О том, как уничтожить украинских военных, избежав ответного огня, рассказал командир минометного расчета с позывным Ветер. "Самое главное быстро отработать и уйти в укрытие до того, как будет ответный выстрел. Работать приходится постоянно, в любое время суток. Жизнь зависит от того, как быстро отработаем", - сказал он.