В Приморье проводят испытания беспилотного транспортера для эвакуации раненых

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Самодельный беспилотный транспортер для эвакуации раненых, созданный инженером из Приморья, проходит испытания на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Машина управляется дистанционно. Для увеличения проходимости она выполнена на резиновом гусеничном ходу с использованием двух электродвигателей промышленного производства. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей эксплуатации в условиях местности предполагаемого использования в зоне СВО. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до 8 часов, в том числе при отрицательных температурах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изобретателем транспортера является приморец Сергей Гренок, который создал его для помощи военнослужащим с гуманитарными целями. Рабочее название машины ПШ - 56. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО.

"В ходе испытаний изделия военнослужащие соединения морской пехоты ТОФ отрабатывают различные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. Это доставка боекомплекта, продуктов питания, разминирование и выполнение разведывательных задач. Но одним из главных направлений тестирования изделия является эвакуация условно раненых военнослужащих с поля боя", - сообщает пресс-служба.