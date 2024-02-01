Минобороны России заявило об уничтожении американской гаубицы M-777

В военном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расчет пушки "Гиацинт-Б" Западной группировки Вооруженных сил России уничтожил гаубицу M-777 американского производства на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС). Координаты цели были переданы расчету 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.