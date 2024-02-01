В ДНР сообщили об оставлении ВСУ нескольких позиций под Угледаром

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, контроль обстановки с воздуха показал, что украинская сторона не предпринимала попыток организовать эвакуацию раненых бойцов

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Украинские войска покинули несколько позиций в районе села Приютное под Угледаром. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Последнее время для нашего противника на фронте события разворачиваются не самым лучшим образом. В районе Приютного за последние два дня ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) покинули сразу несколько своих позиций, спасаясь бегством и оставляя раненых", - сказал Кимаковский.

По его словам, контроль обстановки с воздуха показал, что украинская сторона не предпринимала попыток организовать эвакуацию раненых бойцов. Советник подчеркнул, что большая часть брошенных на позициях военнослужащих ВСУ погибли из-за отсутствия медпомощи.