Модернизированную установку "Комар" для борьбы с морскими дронами представят за рубежом

По данным концерна "Алмаз-Антей", турельная установка отличается малой массой и может быть размещена на кораблях и катерах водоизмещением от 50 тонн

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" впервые представит за рубежом на выставке в Саудовской Аравии модернизированную установку "Комар", предназначенную для борьбы с морскими дронами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.

"Впервые за рубежом "Алмаз - Антей" представит модернизированную версию турельной установки "Комар" (3М47-03Э), которая является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами. Это стало возможным благодаря тому, что помимо ракет 9М342 типа "Игла-С" в состав установки были введены ракеты 9М120 1 типа "Атака", - говорится в сообщении.

По данным концерна, турельная установка отличается малой массой и может быть размещена на кораблях и катерах водоизмещением от 50 тонн. Обновленная версия "Комара" оснащена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Выставка воружений World Defense Show-2024 пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде.