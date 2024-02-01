Минпромторг заявил о росте производства в ОПК по отдельным позициям в десятки раз

По словам замглавы ведомства Кирилла Лысогорского, среди лидеров по объемам производств в своих направлениях есть предприятия, которые никогда не занимались гособоронзаказами

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Производство в секторе российского оборонно-промышленного комплекса по итогам 2023 года выросло в разы относительно 2022 года, по отдельным позициям - в десятки раз, сообщил в ходе форума "Все для Победы!" заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"В начале проведения СВО мы столкнулись с различными проблемами, эти проблемы были обусловлены взрывным ростом потребности вооруженных сил. Все ведомства правительства решали логистические задачи по поставкам, переориентации производства, по переводу на усиленный режим работы предприятий промышленности <…> Что касается 2023 года, то мы нарастили производство в разы, по некоторым позициям - в десятки раз относительно 2022 года", - сказал замминистра.

По словам Лысогорского, среди лидеров по объемам производств в своих направлениях есть предприятия, которые никогда не занимались гособоронзаказами. В Тульской области конструкторское бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова, которое производит системы противовоздушной обороны "Панцирь", противотанковые комплексы, производство удалось увеличить в 7-8 раз, предприятие "Сплав", известное ракетно-артиллерийским вооружением, нарастило производство до девяти раз, отметил он. По словам Лысогорского, совместно с Минобороны РФ также удалось значительно упростить процедуры, влияющие на сроки производства и прямые издержки, например, по режимам испытаний.

"Здесь собралось уже более 600 человек. Для нас, для Народного фронта это большая честь, что собрались люди, каждый из которых приближает победу, большая часть участников - представители различных оборонных предприятий со всей страны. Мы впервые собрали ребят, которые участвовали в строительстве фортификационных сооружений в наших новых регионах, эти люди, строители тоже герои, потому что очень часто под обстрелами, рискуя собственной жизнью и не будучи военными, они выстраивали эту оборонительную линию, о которую разбилось хваленое контрнаступление противника", - отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе открытия форума.

Форум Народного фронта "Все для Победы!" проходит в Туле 1-2 февраля. Его участниками станут более 600 человек со всех регионов России, в том числе это сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители фортификационных сооружений, врачи, постоянно и вахтовым методом работающие на специальной военной операции. Программа первого дня разделена на восемь тематических секций, второй день форума станет основным, запланировано проведение пленарного заседания.