Госпитальная летальность бойцов СВО в 2023 году достигла исторического минимума

Она составила менее 0,5%, сообщил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Серговенцев

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Показатель госпитальной летальности (отношение умерших в стационаре к выбывшим) участников специальной военной операции на Украине в 2023 году составил менее 0,5%, что случилось в истории военной медицины впервые. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Серговенцев на форуме "Все для Победы!".

"Мы видим, что у нас снизилась доля военнослужащих, которые поступили в тяжелом состоянии и вместе с тем были признаны потом не годными к военной службе. Это показатель качества нашей работы. Снижается инвалидизация. Самый главный показатель - это госпитальная летальность, которая у нас впервые за всю историю военной медицины составила меньше 0,5%", - сказал он.

Согласно данным презентации, показатель госпитальной летальности участников СВО в 2023 году составил 0,43%, а в 2022 году - 0,5%.