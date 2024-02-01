МО РФ: российские врачи возвращают в строй на 16% больше раненых военных, чем украинские

Как сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления ведомства Александр Серговенцев, ВСУ возвращают в строй только 82% раненых

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины возвращают в строй только 82% раненых военных, что на 16% меньше, чем в Вооруженных силах РФ. Такие данные привел заместитель начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Серговенцев на форуме "Все для Победы!".

"В таблице также приведены данные, которые при помощи нашего разведуправления получили по нашим врагам, мы их здесь обгоняем. Это заслуга всех нас вместе взятых", - прокомментировал замначальника управления. Согласно презентации, РФ возвращает 98% раненых военных, а ВСУ - только 82%.