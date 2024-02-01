Экипаж ледокола "Иван Папанин" завершает комплексную подготовку к приему корабля

По словам главкома ВМФ Николая Евменова, в 2024 году "Адмиралтейские верфи" передадут патрульный корабль в состав ВМФ России и он будет нести службу на Северном флоте

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Экипаж первого боевого ледокола "Иван Папанин" проекта 23550 шифр "Арктика", проходящего швартовые испытания, завершает комплексную подготовку к приему корабля. Об этом сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипаж "Ивана Папанина", проходящего швартовные испытания на " Адмиралтейских верфях", завершает комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Планируется, что в марте текущего года экипаж заселится на корабль и будет готовиться к последующим этапам его испытаний", - отмечается в сообщении.

По данным МО РФ, подготовка экипажа патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" ведется по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатываются различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.

"Подготовка личного состава для строящихся кораблей ледового класса должна соответствовать всем специфическим требованиям, предъявляемым к действиям этих кораблей в составе группировок, отрядов кораблей и одиночно во время выполнения задач в Арктике", - отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе. По словам главкома ВМФ, в текущем году "Адмиралтейские верфи" передадут патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России и он будет нести службу на Северном флоте.

Корабли проекта 23350 строятся как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России (в последнем случае - шифр "Ермак", строитель - Выборгский судостроительный завод). Их еще называют многофункциональными кораблями ледового класса с возможностью преодоления льдов толщиной 1,7 м.

В исполнении кораблей для ВМФ России предполагается, что в состав вооружения корабля войдет 76,2-мм артиллерийская установка, возможно размещение в двух контейнерных пусковых установках восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран". Ледокол способен нести вертолет.