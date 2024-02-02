В МО России рассказали о майоре, который обеспечил оборону позиций танкового батальона

В Минобороны РФ отметили, что в течение суток непрерывного боя подразделение Камала Насрулаева прикрывало огнем мотострелков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о начальнике штаба танкового батальона майоре Камале Насрулаеве, который, находясь под огнем ВСУ, обеспечил оборону позиций для выхода основных сил батальона из-под обстрела.

"В составе батальонно-тактической группы принимал участие в наступательной операции с целью освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов. Обороняющиеся украинские радикалы вели минометный огонь по наступающим российским подразделениям. Находясь под вражеским огнем, майор Насрулаев, не теряя самообладания, оценил сложившуюся обстановку, обеспечил оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела противника и вступил в бой", - говорится в сообщении.

В течение суток непрерывного боя подразделение майора Насрулаева прикрывало огнем мотострелковые подразделения, что позволило освободить населенный пункт от Вооруженных формирований Украины. Уточняется, что в бою уничтожено более 30 бойцов ВСУ, 2 танка противника, 4 БМП.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о лейтенанте Дмитрии Митракове, который, находясь в подразделении, выполнял задачу по удержанию занятых позиций на важном участке местности.

"Украинские боевики предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ. Группа вражеских диверсантов выдвинулась в направлении оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности лейтенанта Митракова и его подчиненных. В условиях огневого поражения минометов и артиллерии противника Дмитрий грамотно организовал оборону вверенного ему направления, оперативно маневрировал огневыми средствами подразделения на протяжении нескольких часов и сдерживал атаки боевиков", - добавили в Минобороны РФ.