МО РФ сообщило об оперативной эвакуации техники с передовой на херсонском направлении

В Минобороны России отметили, что ремонтно-эвакуационные подразделения ВДВ работали под непрерывным артиллерийским огневым воздействием ВСУ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ремонтно-эвакуационные подразделения ВДВ в ходе активных боевых действий оперативно эвакуируют технику, требующую обслуживание с передовой на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе активных боевых действий на херсонском направлении, ввиду высокой интенсивности боевой работы, требуется обслуживание вооружения и боевой техники российских десантников. Для ее эвакуации с передовой в ремонтные зоны, где их восстанавливают и отправляют снова на передовую, в соединениях ВДВ на левом берегу Днепра применяются специальные ремонтно-эвакуационные группы. Получив боевую задачу на эвакуацию с передовой гаубицы Д-30, командир группы принял решение немедленно выдвинуться в указанный район и приступить к эвакуации орудия". - говорится в сообщении.

Уточняется, что под непрерывным артиллерийским огневым воздействием ВСУ ударными БПЛА ремонтно-эвакуационная группа на БРЭМ добралась в указанный район и оперативно эвакуировала требующего обслуживания орудия в тыловой район. В ремонтной зоне специалисты приступили к его восстановлению.

"Мы ничего такого геройского не делаем. Просто выполняем свою повседневную работу. Товарищи все с опытом, обученные. Приезжаем, цепляем и увозим", - отметили десантники, которых цитирует Минобороны РФ.