Минобороны России опубликовало кадры подготовки разведчиков Западной группировки войск

В ведомстве отметили, что в условиях, максимально приближенных к боевым действиям, военнослужащие метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами

ТАСС, 2 февраля. Военнослужащие одного из разведывательных подразделений Западной группировки Вооруженных сил РФ завершили подготовку и боевое слаживание в тыловом районе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также опубликовав видео их подготовки.

"На полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции военнослужащие разведывательных подразделений Западной группировки войск в ходе проведения занятий вели стрельбу по мишеням из стрелкового вооружения на различных дистанциях от 10 до 400 м. Особенностью выполнения упражнений по тактической стрельбе была меняющаяся мишенная обстановка, когда перед стрелком внезапно появлялись различные цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовку контрактников, прибывающих в тыловой район проведения специальной военной операции, ведут опытные инструкторы группировки войск "Запад".

В условиях, максимально приближенных к боевым действиям, военнослужащие метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами. Кроме того, военнослужащие ежедневно отрабатывают вопросы противодействия диверсионным разведывательным группам, изучают основы тактической медицины, инженерное оборудование позиций, а также работы с беспилотными летательными аппаратами, добавили в военном ведомстве.