Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО

В Ростехе отметили, что в целом получили на машину положительные отзывы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новейший самоходный миномет "Дрок", недавно переданный в войска в рамках экспериментальной партии и уже примененный в ходе специальной военной операции (СВО), получит улучшения защиты и доработки по технической части. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"По результатам апробации в различных условиях применения получены первые отзывы и впечатления от новой боевой машины. Разработчики и изготовители "Дрока" проанализируют и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины", - сообщили там, добавив, что в целом получили на машину положительные отзывы.

В Ростехе отметили, что "Дрок" оснащен современной системой управления огнем, это значительно облегчает работу военнослужащих. "Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа: огонь можно вести, не выходя из машины, имеющей хорошую противопульную и противоминную защиту", - рассказали в госкорпорации.

О передаче в войска экспериментальной партии машин "Дрок" в Ростехе сообщали в августе 2023 года. Позже начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) генерал-лейтенант Дмитрий Клименко рассказал о том, что машина подтвердила высокие тактико-технические характеристики в ходе опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО.

Комплекс "Дрок" создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Масса "Дрока" - 14 тонн, экипаж - четыре человека, дальность стрельбы - от 100 м до 6 км. Переход миномета из боевого положения в походное занимает менее минуты, огонь можно вести, не выходя из машины. "Дрок" также оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24, который может применяться пешим расчетом вне машины.