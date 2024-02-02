Минобороны РФ сообщило об уничтожении пехоты ВСУ к западу от Артемовска с помощью дрона

В ведомстве отметили, что подразделения БПЛА ВДВ на этом участке спецоперации ежедневно ликвидируют несколько единиц различной украинской техники

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Подразделение БПЛА Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки ВС РФ уничтожило группу ВСУ к западу от Артемовска, сбросив на нее боеприпасы с ударного квадрокоптера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники противника к западу от Артемовска. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения группу пехоты ВСУ, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оператор направил квадрокоптер к цели, затем произошел сброс выстрелов осколочных гранатометных по пехоте. В результате уничтожено до отделения ВСУ, что сорвало им ротацию на передовых позициях. Также отмечается, что подразделения БПЛА ВДВ на этом участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских военных и несколько единиц различной техники ВСУ.