МО РФ заявило об уничтожении расчетами FPV-дронов за пятеро суток не менее 60 бойцов ВСУ

В ведомстве отметили, что также уничтожены пять единиц боевой техники

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Юг" за пятеро суток уничтожили не менее 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате успешной работы расчетов FPV-дронов группировки войск "Юг" за неделю на небольшом участке вблизи линии боевого соприкосновения были поражены блиндажи и окопы на позициях ВСУ. В результате этих атак враг только за пять дней потерял не менее 60 военнослужащих и пять единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается публикацией кадров боевого применения FPV-дронов на артемовском направлении в зоне специальной военной операции.