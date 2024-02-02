Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Донецком

Командир гаубичной батареи с позывным Бухгалтер рассказал, что украинские войска предпринимают попытки контратаковать малыми группами, но совместная работа воздушной разведки и расчеты гаубиц "Мста-Б" пресекают действия украинской стороны на дальних подступах

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили наблюдательный пункт украинских сил под Донецком, сообщил ТАСС командир гаубичной батареи с позывным Бухгалтер.

"В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника под Донецком. Наши разведчики засекли, дали нам команду и мы отработали на подавление. Убрали их "глаза", не дали наблюдать за действиями нашей пехоты", - сказал боец.

Командир добавил, что украинские войска предпринимают попытки контратаковать малыми группами, но совместная работа воздушной разведки и расчеты гаубиц "Мста-Б" пресекают действия украинской стороны на дальних подступах.