МО: расчет САУ "Мста-СМ1" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" круглосуточно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне СВО

ТАСС, 2 февраля. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ1" Западной группировки ВС РФ на купянском направлении поразил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, которая пыталась пройти в тыл российских войск. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет командира самоходной гаубицы "Мста-СМ1" с позывным Каха работает как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника. Так, артиллеристы несколько дней назад предотвратили проникновение ДРГ в наш тыл", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения расчетами 152-мм самоходных гаубиц боевой техники и замаскированной пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как добавили в военном ведомстве, артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.