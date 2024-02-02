МО РФ сообщило об уничтожении артиллерийской позиции ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что для применили боеприпас "Ланцет"

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Расчет группировки "Восток" уничтожил артиллерийскую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет", сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА группировки войск "Восток" постоянно наносят удары по скоплениям живой силы, бронетехнике и другим целям на позициях ВСУ. На счету специалистов подразделений БПЛА из Приморья сотни уничтоженных целей противника. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена артиллерийская позиция ВСУ на южнодонецком направлении", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что корректировка и удар осуществлялись расчетом БПЛА 5-й общевойсковой армии.